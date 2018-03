Afrin’de görev yapan Mehmetçiğe şiirli destek

-Öğrencilerin okulun çeşitli yerlerinde şiir okuması



- Erzurum Yıldızkent Nafizbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri öğrencileri, Afrin’de görev yapan Mehmetçiği desteklemek, moralini artırmak için “Adı Mehmetçik” şiirini birlikte okudu. Okulun farklı köşelerinde her bir öğrenci kendine ait mısrayı okuyarak geçişler sağlandı. Her bir dizenin son mısrası olan “Adı Mehmetçik” mısrasını ise Türk bayrağı açarak öğrenciler toplu bir şekilde söyledi.



Öğrencilerin bir hafta içerisinde yaptıkları çalışma okulun akıllı tahtaları ve televizyonlarında da gösterildi. Öğrencilerin okuduğu şiir şöyle; Adı Mehmetçik Vatana uzanan eli kırarlar. Zorlu dağlara pusu kurarlar. Destanına birde Afrin yazarlar. Hududa set olur adı Mehmetçik. Aşılmaz dağları bir bir geçerler. Teröre her yeri zindan ederler. Engel olmaz ona zorlu tepeler. Vatana set olur adı Mehmetçik. Kar, tipi, fırtına vız gelir ona. Bırakmaz tehdidi ermeden sona. Korku yoktur kalbinde terörden yana. Sınıra set olur adı Mehmetçik. Çukura gömülür ona yan bakan. Düşmanına karşı yoktur hiç şakan. Vatan toprağıdır her akan kan. Millete siper olur adı Mehmetçik. Duayla çıkarlar her kutlu yola. Darbeyi vururlar vermezler mola. Bastığın her toprak huzurla dola. Korkuya set olur adı Mehmetçik Din, Vatan, Toprak kutsaldır bize Korursun yılmadan gelirsin göze Namussuzun korkusu inmiştir dize Millete can olur adı Mehmetçik