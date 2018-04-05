Afrin’de görev yapan askerler Sapancalı annelere selam gönderdi

-ASKERLERDEN SELAM VİDEOSU



( AFRİN - ÖZEL)- Sapancalı annelerin ördüğü bereler Afrindeki askerlere ulaştı AFRİN



- Sapanca Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Mehmetçik Üşümesin: İpler Bizden Örmesi Sizden’ projesine katılan 300 kadının ördüğü bereler Afrin'de görev yapan askerlere ulaştı. Askerler, bir teşekkür videosu çekerek örgü yapan bütün annelere selam gönderdi. Sakarya'da Sapanca Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Mehmetçik Üşümesin: İpler Bizden Örmesi Sizden’ projesine katılan 300 kadın Mehmetçik için örgü ördü. Kadınların ördüğü bere ve boyunlukların Sapanca İlçe Jandarma Komutanlığı aracılığıyla Afrin bölgesinde mücadele eden askere gönderilmişti. Gönderilen bereler Afrin'de görev yapan askerlere ulaştı. Görev yapan askerlerde teşekkür videosu çekerek örgü yapan bütün annelere selam gönderdi.' Asker çektikleri video’da, “Sapancalı annelerimiz ve kardeşlerimiz. Göndermiş olduğunuz hediyeler elimize ulaştı. Hediyelerimiz yüreklerimizi ısıttı. Dualarımız yollarımızı açıyor. Afrin'den Sapanca’ya selamlar” dediler.

