Afrin'de futbol turnuvası - AFRİN

- Düzenlenen futbol turnuvasına katılan takımlar - Takımlara tezahürat yapan seyirciler - Maçın oynanması - Maçı kazanan takımın sevinç gösterisi - Afrin Spor Merkezi Sorumlusu Muhammed Cuma ile röportaj - Oyunculara madalya verilmesi - Nadi Şam oyuncusu Muaz Halebi ile röportaj - Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin 'de, Gençlik ve Spor Bakanlığının organizasyonuyla futbol turnuvası gerçekleştirildiAFRİN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı, Suriye'nin Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından özgürlüğe kavuşturulan Afrin ilçesinde futbol turnuvası düzenledi. Geçen ay başlayan turnuva için 2003 - 2005 doğumlu 280 gençle futbol takımları kuruldu.14 spor kulübünün katıldığı turnuvada 2 grup oluşturularak 46 müsabaka yapıldı.Karşılaşmaların tamamlanmasının ardından düzenlenen kupa törenine, Afrin Yerel Meclis Başkanı, gençler, aileleri ve futbolseverler katıldı. Turnuvada başarılı olan ilk 4 takıma kupa ve ve madalya verildi.
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