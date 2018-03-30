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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
- Afrin'de Çarşı Pazar Canlandı

- Afrin'de Çarşı Pazar Canlandı

Afrin şehir merkezinde ticari faaliyetlerin görüntüleri

( AFRİN ) - Afrin'de çarşı pazar canlandı AFRİN

Sağlık Hizmeti Yardım Paketi İnsani Yardım Teröristler Trol 


- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) teröristlerden temizlediği Afrin’de çarşı pazar canlandı. Afrinliler, akrabalarını ve komşularını mümkün olan en kısa zamanda şehre dönmeye çağırdı. Seyyar sebze meyve satıcısı Ebu İsmail, TKS ve ÖSO’nun şehirde güvenliği sağlamasından sonra hayatın hızla normale döndüğünü belirterek, şehri terk edenlere geri dönme çağrısı yaptı. Ebu İsmail, Afri’ni terk edenlerin geri dönmelerini ve kapalı dükkanlarını açmalarını istedi. Afrin’de bir dükkân sahibi olan Ebu Şiraz ise, Afrin’i bir haftalığına terk ettiğini, daha sonra geri dönerek dükkanını açtığını söyledi.

Anne ve babasına Afrin’e dönme çağrısı yaptığını, maddi kaybı olanların zararlarının tazmin edildiğini belirten Şiraz, Afrin’de barış ve güvenliğin sağlanmasıyla hayatın normale döndüğünü ifade etti.
Şehirde insani yardım yapıldığını belirten Şiraz, bazılarının günde on defa insani yardım paketi aldığını kaydederek, yardımların hanelere yapılması gerektiğini söyledi.

Şiraz, PKK'lı teröristlerin 5 yıllık kontrolü sırasında halka hiç yardım yapmadığını da vurguladı. Teröristlerden temizlenen bütün yerleşim bölgelerinde güvenliğin sağlandığı, birçok kuruluş ve insani yardım teşkilatları tarafından sivillerin ihtiyaçlarının tespit edilip karşılandığı belirtildi. TSK ve ÖSO ile şehre giren Türk Kızılayı ve diğer insani yardım kuruluşlarının insanların ihtiyaçlarını tespit ederek karşıladığı ve sağlık hizmeti vermeye başladığı kaydedildi.
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