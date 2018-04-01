Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
- Afrin'de Bombalı Tuzaklara Meti Timi Göz Açtırmıyor - Sivil Vatandaşların Evlerine Konulan Tuzaklar, Bomba Arama Köpeği ‘kaplan’ Tarafından Bulunuyor

- Afrin'de Bombalı Tuzaklara Meti Timi Göz Açtırmıyor - Sivil Vatandaşların Evlerine Konulan Tuzaklar, Bomba Arama Köpeği ‘kaplan’ Tarafından Bulunuyor

GÖRÜNTÜLER KOCAELİ KLASÖRÜNDE

Bomba İmha Uzmanı Özel Birlik Teröristler Irak Bombalı Tuzak 

-
-
-Ekiplerin ilerlemesi
-Köpeğin bombayı bulması
-Bombanın imha edilmesi
-Bomba arama köpeğinin görüntüsü
-Ekiplerden detaylar

( AFRİN ) - Afrin'de bombalı tuzaklara METİ Timi göz açtırmıyor- Sivil vatandaşların evlerine konulan tuzaklar, bomba arama köpeği ‘Kaplan’ tarafından bulunuyor AFRİN

- Afrin kırsalında bulunan Qota köyünde, teröristler tarafından bırakılan patlayıcı, bomba arama köpeği ‘Kaplan’ tarafından bulundu. Patlayıcı, METİ Timi ekipleri tarafından imha edildi. Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu tarafından yürütülen ‘Zeytin Dalı’ harekatı kapsamında, Afrin kent merkezi teröristlerden temizlenirken, teröristlerin bıraktığı yüzlerce patlayıcı da bir bir imha ediliyor. Bomba arama ve imha konusunda uzman olan özel birlikler bölgede çok titiz çalışıyor. Meskun mahal operasyonları ve bombalı tuzakların temizlenmesi için Afrin ve kırsalına gönderilen Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha (METİ) Timi de 24 saat bölgede görev yapıyor. Afrin kırsalında sivillerin güvenliğini de sağlayan ekipler, bombalı tuzakları tek tek imha ediyor. Afrin’e bağlı Qota köyünde, sivillere ait bir evin bahçesinde tuzaklanmış patlayıcı olduğu ihbarını alan ekipler anında bölgeye intikal etti. Tüm tedbirlerini alan özel birliğe, bomba arama köpeği ‘Kaplan’ da eşlik etti. Kaplan, tuzaklanmış patlayıcıyı hemen bulurken, bomba imha uzmanı çevre güvenliğinin alınmasının ardından patlayıcıyı imha etti. Qota köyünde oturan vatandaşlar METİ ekiplerine teşekkür etti.
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Dev Operasyon TamamlandıDev Operasyon Tamamlandı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı