- Afrin'de bombalı saldırı: 4 yaralı

- Suriye’nin Halep iline bağlı Afrin ilçesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 4 kişi yaralandı. Halep’in Afrin ilçesinde bomba yüklü araç patlarken patlamada 4 kişi ağır şekilde yaralandı. Patlamanın Nevruz Bulvarı’nda gerçekleştiği öğrenildi. Yerel kaynaklar, patlamanın terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti. Yaralıların hastaneye sevk edildiği öğrenildi.
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