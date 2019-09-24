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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Afrin'de bomba yüklü araç saldırısı - AFRİN

Afrin'de bomba yüklü araç saldırısı - AFRİN

- Bombalı saldırı sonrası inflak eden araçtan detaylarAZEZ (AA) - Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucunda 5 sivil öldü, 11 sivil yaralandı. Afrin ilçesinin Cinderes beldesinde bomba yüklü bir araç infilak ettirildi.Patlamada ilk belirlemelere göre 5 sivil hayatını kaybetti, 11 sivil yaralandı.Öte yandan Azez ilçesine bağlı Ahtarin beldesinde de aynı şekilde düzenlenen saldırıda bir kişi yaralandı.Her iki saldırıda da çevrede hasar meydana geldi.Güvenlik güçleri, Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki Cinderes ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Ahtarin'deki bu eylemlerin, terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiğini değerlendiriyor.YPG/PKK, işgalini sürdürdüğü Tel Rıfat bölgesinden söz konusu iki alanı sık sık hedef alıyor.

Gesi Terör Örgütü Saldırı 

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