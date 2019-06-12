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12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Afrin’de Bir Araca Bombalı Saldırı Haberi

- Afrin’de Bir Araca Bombalı Saldırı Haberi

Saldırı yapılan arabanın görüntüleri

( AFRİN ) - Afrin’de bir araca bombalı saldırı AFRİN

Savaşçı Bombalı Saldırı Basın Açıklaması Uttu Saldırı 


- Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle, Özgür Suriye Ordusunun savaşçıları tarafından terörden temizlenen Afrin’de şehrin yönetiminde görevli bir araca bombalı saldırı düzenlendi.
Saldırı sonucu aracın sürücüsünün yaralandığı bildirildi.
Merkezi Londra'da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı adı altında yapılan operasyonlarla terörden temizlenen bölgelerde son günlerde güvenlik mensuplarına suikastler yapıldığını belirtti.
Ahrar Eşşarkiya Grubu'nun Milli Ordu adındaki güvenlik teşkilatı Afrin'de terör olaylarına karışan 7 kişiyi gözaltına aldığını açıkladı.
Ahrar Eşşarkiya, yayınladığı basın açıklamasında suikasttan sorumlu tuttuğu General Suheyl Hasan Tugaylarını takip ettiklerini söyledi.

General Suheyl Hasan Tugayları Türkiye’ye sadık gruplara karşı suikast planladığını kabul etmişti. Suheyli Hasan Tugayları’nın Zeytin Dalı Operasyonu ile özgürlüğüne kavuşan bölgelerde güvenlik görevlilerine karşı suikast saldırılar yaptığı, şehirler ve kasabalarda insanları kaçırarak ailelerinden fidye istediği belirtildi.
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