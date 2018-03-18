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18 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Afrin’da EYP patlaması sonucu 11 ÖSO askeri yaralandı Haberi

Afrin’da EYP patlaması sonucu 11 ÖSO askeri yaralandı Haberi

Öncüpınar’dan ambulansın gelişi

Trol 

-Hastaneye ambulansın gelişi
-Yaralıların sedye ile taşınması
-Genel ve detay görüntüler
-Hastane çevresinden görüntüler

( KİLİS -ÖZEL) KİLİS

- Afrin kent merkezindeki tünellerde kontrol yapan Özgür Suriye Ordusu askerlerine El Yapımı Patlayıcı (EYP) infilak etmesi sonucu 11 ÖSO askeri yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ÖSO zeytin Dalı Hareketi kapsamında Suriye’nin Halep Kentini bağlı Afrin ilçesi kent merkezi ele geçirildi. Afrin kent merkezinde tünellerde arama yapan ÖSO askerlerine EYP infilak etmesi sonucu 11 ÖSO askeri yaralandı. Yaralı askerler, Afrin kent merkezinden tahliye edilerek, ambulanslar ile Kilis Devlet Hastanesine getirildi.
Yaralı ÖSO askerleri tedavi altına alındı.
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