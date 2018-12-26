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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Afrikalı öğrencilerin kar sevinci…Kardan adam yapıp ilk kez karın tadını çıkardılar

Afrikalı öğrencilerin kar sevinci…Kardan adam yapıp ilk kez karın tadını çıkardılar

- Öğrencilerin karda oynaması

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-- Kardan adam yapımı
-- Röportajlar
-- Kar topu oynamaları

( SİVAS - ÖZEL) SİVAS

- Sivas'ta Uluslararası Şehit Münir Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gören 32 farklı ülkeden 55 yabancı öğrencilerden bazıları ilk kez kar görmenin şaşkınlığını yaşadı. Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime bir gün ara verildi.
Kar tatilinin tadını 15 Temmuz Şehitler Kampüsündeki Uluslararası Şehit Münir Murat Ertekin Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 32 farklı ülkeden 55 öğrenci çıkardı. İlk kez kar görmenin heyecanını yaşayan çoğunluğu Afrikalı öğrenciler, okulun bahçesine çıkarak kar topu oynayarak kardan adam yaptı. Öğrenciler yaptıkları kardan adama Demir Grup Sivasspor'un Brezilyalı oyuncusu 'Robinho'nun adını verdi. Bazı öğrenciler hayatlarında ilk kez kar gördüklerini söylerken, şaşırdıklarını belirttiler. Karın yağmasından dolayı çok sevindiklerini ifade eden öğrenciler ilk kez kardan adam yaptıklarını anlattılar. (UY-
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