Afrikalı öğrencilerin kar sevinci - DENİZLİ

- Kar şenliği detay - Öğrenciler kar üzerinde oynaması ve kızakla kayması - PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın konuşma - Afrikalı öğrencilerin kızakla kayması - Pamukkale Üniversitesinde eğitim gören Afrikalı öğrenciler, "5. Kargın Kar Şenliği'nde ilk kez kızakla kaymanın keyfini çıkardıDENİZLİ (AA) - Pamukkale Üniversitesinde (PAÜ) öğrenim gören Afrikalı öğrenciler, Denizli 'nin Çameli ilçesinde düzenlenen "5. Kargın Kar Şenliği'nde karın keyfini yaşadı.Çameli Belediyesi tarafından Gürsu Mahallesi'nde düzenlenen şenliğe katılan PAÜ'lü öğrenciler ile vatandaşlar, kızak, leğen ve naylon poşetlerle kaydı.Şenliğe katılan Afrikalı öğrencilerden bazıları, ilk kez karda kızakla kaymanın keyfini çıkardı. Öğrenciler yöresel türküler eşliğinde halay da çekti.PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ da öğrencilerle kartopu oynadı, kızağa bindi.Şenlikte bazı vatandaşlar davul ve zurna eşliğinde oynadı, bazıları da kar üzerinde güreş tuttu.Katılımcılara balık ekmek ikram edildiği şenliğe çevre illerden gelen vatandaşlar da katıldı. Off - road kulüplerinin de katıldığı şenlikte sporcular, Kargın Yaylası'nın 2 bin 260 metre yüksekliğindeki Aladiş Zirvesine çıktı.
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