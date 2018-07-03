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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Afrikalı liderler zirvesine Türk damgası - NUAKŞOT

Afrikalı liderler zirvesine Türk damgası - NUAKŞOT

- AU Zirvesi'nin yapıldığı kongre merkezinin dışından detaylar - AU Zirvesi'nin yapıldığı kongre merkezinin içinden detaylarNUAKŞOT (AA) - Türkiye'nin 2012 Afrika açılımıyla kıtada büyük başarılara imza atan Türk firmaları, Moritanya'daki Afrika Birliği (AU) Zirvesi'nin yapıldığı binada da etkin rol aldı.Moritanya'da düzenlenen 31. AU Zirvesi'ne ev sahipliği yapan yeni kongre merkezinin iç dekorasyonu, dış giydirmesi ve ses sistemleri Türk şirketler tarafından yapıldı.

Dekorasyon 

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