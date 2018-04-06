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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Afrika ülkelerinin büyükelçileri ve diplomatları Şanlıurfa’da

Afrika ülkelerinin büyükelçileri ve diplomatları Şanlıurfa’da

Afrika büyükelçileri görüntüler

Strateji Diplomat Kütüphane Büyükelçiler 

-röportajlar
-Atatürk barajı
-bozova'dan görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Afrika ülkelerinin büyükelçileriyle diplomatları çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya geldi. Afrika ülkelerinin büyükelçileri ve diplomatları Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi tarafından yürütülen "Deneyim Paylaşımı Programı" kapsamında, Şanlıurfa’ya geldi. Toplam 24 Afrika ülkesinin büyükelçi, büyükelçi yardımcısı, müsteşar ve maslahat güzarlarından oluşan grup ilk olarak Atatürk Barajı'na giderek incelemelerde bulundu. Daha sonra Hilvan ilçesine geçen heyet, GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından bir okula yaptırılan Z kütüphanesinin açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra Şanlıurfa merkeze gelen heyet Vali Abdullah Erin ile Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’yi ziyaret etti. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, "Bu sene pilot olarak Afrika ve Orta Asya Türkiye Cumhuriyetlerinden başlamak istiyoruz. Bugün Afrika büyükelçilerimiz aramızda 24 ülkeden elçilerimiz, müsteşarlarımız var. Gerçekten güzel bir topluluk var. Hem GAP projesinin büyük küçük örneklerini göstereceğiz, hem de oluşturduğumuz birikimi paylaşacağız. Şanlıurfa’nın güzelliklerini de paylaşmaya çalışacağız” dedi.
Dışişleri Bakanlığı Afrika Genel Müdürü Ahmet Rıza Demirer, “Bu projede Afrikalıların kendi tabirleriyle öğrenecekleri çok şey vardır. Bizim kalkınmamızda GAP projesi en önemli projedir. Bu projenin alt yapısını nasıl gerçekleştirildiğini, imkanlarını topluma nasıl yansıdığını göstermek ve bu birikimi Afrika’ya göstermek, paylaşmak için burada bulunuyoruz” şeklinde konuştu.
Libya’nın Ankara Büyükelçisi Abdulrezzak Muhtar Ahmed Abdulkadir ise "Öncelikle Libya adına ve buradaki bütün büyükelçi kardeşlerimiz adına teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Dünya’da böyle önemli bir projenin Türkiye’deki kardeşlerimizin gerçekleştirmiş olması bizim için çok önemli. Umarım bu deyimleri yaşamak bizlere katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı. Kongo Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Marcel Mulumba Tshıdımba, “Aramızdan bazıları Türkiye’yi bu güzellikleri görmeden terk etmiş olabilirler. Afrika on yıldan fazladır Türkiye’nin stratejik partneri olarak bulunmaktadır. Bu örnekleri görerek bizim öğrenmemiz gereken çok şey olduğunu görüyoruz” diye konuştu.
Heyetin 3 gün boyunca Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde çeşitli ziyaretlerde ve temaslarda bulunacakları dile getirildi.

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