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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Afrika sıcaklarından bunalan kedi susuzluğunu musluktan giderdi Haberi

Afrika sıcaklarından bunalan kedi susuzluğunu musluktan giderdi Haberi

Kedinin musluktan su içmesi

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

Kamera Cep Telefonu Irak 


- Kahramanmaraş'ta bir berber dükkanında kendine bırakılan kap yerine musluktan su içen kedi ilgi odağı oldu. Merkez Dulkadiroğlu ilçesinde bir berberde, sıcaktan bunalan kedi, kendisi için bırakılan kap yerine akan musluktan su içerek susuzluğunu giderdi. İş yeri sahibinin "Minnoş" adını verdiği kedinin musluktan su içmesi bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü yoğun ilgi gördü.
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