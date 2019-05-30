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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Afrika sıcakları Denizli’de de kendini hissettirdi

Afrika sıcakları Denizli’de de kendini hissettirdi

Ağaç gölgelerinde oturan insanlardan detay

Hayvan Severler Hava Sıcaklıkları Gölgeli Hayvan Sokak Hayvanları 

-vatandaşlardan röp.
-sokak hayvanlarından görüntü
-çeşmeden su dolduran vatandaştan görüntü
-sıcakta yürüyen vatandaşlardan görüntü

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Türkiye’yi etkisi altına alan Afrika sıcakları, Denizli’yi de etkiledi. Kentte hava sıcaklıkları mayıs ayı ortalamasının üzerine çıkarken, vatandaşlar sıcaktan korunmak için kendilerini gölgelik alanlara attı. Denizli’de hava sıcaklıklarının artması ile vatandaşlar ağaçların gölgesinde serinlemeye çalışırken, sıcaklardan sokak hayvanları da nasibini aldı. Bazı vatandaşlar sokak hayvanları için su kapları koydu. Hakan Burak isimli vatandaş, sıcaklıkların aniden arttığını, sokağa çıkmak konusunda tereddüt ettiklerini söyledi.

Burak, “Denizli'de acayip bir sıcak var iki üç gündür. Hatta yaklaşık bir haftadır. İlk başta soğuklar çok fazlaydı, sonra direk sıcak hava başladı.
Hava sıcaklığı 10 derece fark ettirdi. Artık yürüyemiyoruz, gölgelere sığınıyoruz. Evlerden çıkamıyoruz. Bir de Ramazan ayı, oruçluyuz malum. Çok zorlanıyoruz. İnşallah daha düşük sıcaklıklarla devam eder. Ramazan bu şekilde geçer. Bayramdan sonra zaten sıcağa alışacağız ama çok erken başladı.
İnşallah sıcaklıklar bir an önce normal seviyesine gelir bu aylarda. Allah oruç tutanlara sabır versin. Kolay değil. Aç susuz sıcakla mücadele etmek. Hayvanlarımız özellikle hayvan severlerden, vatandaşlarımızdan özellikle rica ediyorum. Kenarlara kaplara su koysunlar. Onlar bizden daha çok muhtaç, daha çok zorlanıyorlar. En azından bir su ihtiyacını giderebilirler. Tek ricam bu” dedi.
“Biz nasıl susuyorsak onlar da susuyorlar” Semih Çalışkan da sokak hayvanları için daha özverili olunması gerektiğini belirterek, “Baya sıcaklık arttı zaten. İnsanlar da fark etmiştir zaten bunu. Dereceler baya arttı. Köpekler için de yardımda bulunmanızı istiyorum herkes için. Havalar çok sıcak olduğu için çok aşırı susuyorlar. Biz nasıl susuyorsak onlar da susuyorlar. Nasıl biz acıkıyorsak onlar da acıkıyorlar. O yüzden belirli yerlere su kapları, yemek kapları koyup içlerine günlük su doldurursanız bu konuda çok seviniriz. Çok yardımınız olur. Biz de mutlu oluruz. Onlar da mutlu olur. Hem de yardımlaşmış oluruz. Çok faydasını görürüz” diye konuştu.

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