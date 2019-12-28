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28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Afrika'nın en büyük sokak partisinde dansçılar yürüdü - CALABAR

Afrika'nın en büyük sokak partisinde dansçılar yürüdü - CALABAR

- Calabar Festivali kapsamında, pek çok ülkeden gelen dansçılar ve folklor ekiplerinin yürüyüşü - Renkli kostümler giyerek festivale katılan ekiplerin dans ederek ilerlemesi"Afrika'nın en büyük sokak partisi" olarak bilinen Calabar Festivali kapsamında, pek çok ülkeden gelen dansçılar ve folklor ekipleri yürüyüş yaptı. Nijerya 'nın Gine Körfezi kıyılarında bulunan Cross River eyaletinde 26 Aralık'ta başlayan Calabar Festivali "İnsanlık" temasıyla devam ediyor.Festival kapsamında başta Afrika ülkeleri olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinden gelen dans grubu ve folklor ekipleri yürüyüş yaptı. Türkiye'den bir folklor ekibinin de katıldığı yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu.

Ak Parti Folklor Festival 

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