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27 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Afrika'nın en büyük 'sokak partisi' Calabar Festivali başladı - CALABAR İzle

Afrika'nın en büyük 'sokak partisi' Calabar Festivali başladı - CALABAR İzle

Afrika'nın en büyük "sokak partisi" Calabar Festivali başladı - CALABAR - Afrika'nın en büyük "sokak partisi" Calabar Festivali - Calabar şehrinde düzenlenen festival kapsamında dansçıların geleneksel kabile danslarını sergilemesiBatı Afrika ülkelerinden Nijerya 'da her yıl düzenlenen ve "Afrika'nın en büyük sokak partisi" olarak bilinen Calabar Festivali başladı.
200'den fazla kabilenin bulunduğu Nijerya 'nın Gine Körfezi kıyılarında bulunan Calabar şehrinde düzenlenen festival kapsamında, ülkenin farklı bölgelerinden dansçılar geleneksel kabile danslarını oynayacak.Festivalde, Türkiye'nin yanı sıra 20'ye yakın ülkeden folklor ekibi gösterilerini sergileyecek.Kültürel aktiviteler, bisiklet turu ve sokak yürüyüşleri gibi etkinlikleri de içeren festival 30 Aralık'a kadar sürecek.

Ak Parti Folklor Bisiklet Turu Festival Bisiklet 

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