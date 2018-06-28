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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Afrika'nın en büyük pazarında yangın - ADDİS ABABA

Afrika'nın en büyük pazarında yangın - ADDİS ABABA

- Merkato Pazarındaki yanan dükkanlardan detay görüntüler - Addis Ababa Yangın ve Acil Durum Önleme ve Kontrol İdaresi İletişim Direktörü Solomon Mekonnen ile röportaj - İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları - Addis Ababa emniyet görevlisi Tadasa Tsvai ile röportajADDİS ABABA (AA) - Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa 'da Afrika'nın en büyük açık hava pazarı olarak nitelendirilen Merkato Pazarı'nda çıkan yangında 50 iş yeri hasar gördü. Addis Ababa Yangın ve Acil Durum Önleme ve Kontrol İdaresi İletişim Direktörü Solomon Mekonnen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazarda gece saatlerinde çıkan yangının yaklaşık 50 dükkanı hasara uğrattığını söyledi.

Yangında can kaybı yaşanmadığını ve yaralı olmadığını dile getiren Mekonnen, yangının ancak saatler sonra kontrol altına alınabildiğini belirtti.

İletişim Muhabir Başkent Rektör Trol 

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