'Afrika, dünyanın şekillenmesinde daha fazla rol alacak' - ŞANLIURFA İzle
"Afrika, dünyanın şekillenmesinde daha fazla rol alacak" - ŞANLIURFA - Afrika ülkelerinin büyükelçilerinden oluşan heyetin Şanlıurfa temaslarından görüntüler - Dışişleri Bakanlığı Afrika Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer'in açıklamaları - Kongo Demokratik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Marcel Mulumba Tshidimba'nın açıklamasıŞANLIURFA (AA) - HALİL FİDAN - Dışişleri Bakanlığı Afrika Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, son yıllarda yeni bir ivme yakalayan Türkiye - Afrika ilişkilerine yönelik, "Biz Afrika'yı dünyanın geleceğinin şekillenmesinde günden güne daha fazla rol alacak kıta olarak görüyoruz." dedi. Demirer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'yi Afrikalı büyükelçilere tanıtmaya çalıştıklarını söyledi.
Afrika ile ekonomik ilişkilere büyük önem veren Türkiye'nin, bu ülkelerle her konuda iyi ilişkiler geliştirdiğini vurgulayan Demirer, "Türkiye, Afrika'da son 15 yıldır kalkınmasıyla bilinen ve bazı durumlarda da imrenilen bir ülke oldu." dedi. Büyükelçi Demirer, Afrika ile ilişkilerin son yıllarda özel bir nitelik kazandığına dikkati çekerek, bu ülkelere büyük önem verdiklerini ve dış ilişkilerde öncelikli hale geldiklerini aktardı.Afrika ülkelerinin kalkınmasına yardımcı olmak istediklerinin altını çizen Demirer, bu ülkelere farklı bir anlayış ve farklı bir model sunmayı amaçladıklarını dile getirdi. - "Ekonomik gelişmeler Afrika'ya açılmaya imkan veriyor"Ahmet Rıza Demirer, söz konusu ülkelerin artık seslerini yükseltmeye başladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:"2008 yılından bu yana özellikle Afrika ile ilişkilerimiz öne çıktı. Daha önce arka planda kalmasının birçok nedeni var. Ama son dönemde hem siyasi irade bu yönde çok güçlü, hem de Türkiye'nin ekonomik gelişmesi Afrika'ya açılmaya imkan veriyor. Bugün Afrika'da birçok ülkede büyükelçiliğimiz, TİKA ofisleri bulunmaktadır. Bunlar tabii bir kapasite ile yapılıyor. Türk Hava Yolları Afrika'ya en fazla uçuş yapan hava yolu şirketi, bu tabi ki Türkiye'nin gücüyle birlikte arttı. Biz Afrika'yı dünyanın geleceğinin şekillenmesinde günden güne daha fazla rol alacak kıta olarak görüyoruz.Birleşmiş Milletler'in kurulduğu yılda, Afrika kıtasındaki neredeyse bütün ülkeler sömürge durumundaydı. O zaman hiçbir söz hakları yoktu. O günden bugüne kadar kullanamadıkları sözlerini şimdi dile getirmeye başladılar. Biz de Afrika ile bu süreçte beraber yürümek istiyoruz."Afrika ülkelerinin Türkiye'ye bakışını da değerlendiren Demirer, bu anlamda çok olumlu örneklerle karşılaştıklarına dikkati çekti. - "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu onlara örnek"Dışişleri Bakanlığı Afrika Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, söz konusu ülkelerin Türkiye'den çok etkilendiğini ve örnek aldığını vurgulayarak, şöyle konuştu:"Afrika'nın Türkiye'ye bakışının iki boyutu var. Bir tanesi bu ülkeler 50 - 60 yıl oluyor bağımsızlıklarını kazanalı ama bağımsızlık sürecinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu, Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliği onlar içinde örnek olmuştur. Bu tarihi boyut. İkincisi ise Türkiye'nin son 10 - 15 yıldır hükümetimizin liderliğinde, gücüyle içine girdiği kalkınma dönemi, belki de en çok Afrika'da dikkati çekiyor. Çünkü bu ülkeler de kısıtlı kaynaklarla ama kısa sürede kalkınmak zorunda. Önlerine çıkabilen belki en ilginç model diye bunu (Türkiye) görüyorlar. Afrika'nın dünyada en fazla büyükelçilik açtığı ülkeler sıralamasında şu anda Türkiye belki dördüncü sıraya yükselmiştir. Bu Afrika'nın Türkiye'ye bakışını açıkça gösteren örnek."Kongo Demokratik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Marcel Mulumba Tshidimba ise Afrika ülkeleri ile Türkiye arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha da iyiye gittiğini söyledi.
Ülkesindeki ve diğer ülkelerdeki iş adamlarının da daha çok Türkiye'ye gidip gelmeye başladığının altını çizen Tshidimba, şunları kaydetti:"2007'de Afrikalı liderler Türkiye'yi 'stratejik partner' olarak seçtiler ve o yıldan beri çalışmalarımız oluyor. Her beş yılda bir devlet zirveleri gerçekleşiyor. 2008'de ilki İstanbul'da gerçekleşti, 2014'te Afrika'da yapıldı. Önümüzdeki yıl üçüncüsünü ise yine İstanbul'da yapmayı planlıyoruz. İlişkilerin gelişmesinden sonra pek çok değişiklik oldu. Örneğin bu anlaşmalardan sonra artık Türk Hava Yolları 40'tan fazla Afrika ülkesine uçuş gerçekleştiriyor. Bu kadar uçuştan sonra iş adamları da Türkiye'ye gidip gelme noktasında daha rahatlamış oldu ve ekonomik anlamda yoğunluk oluşmuş oldu."