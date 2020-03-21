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21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
- Afrika’dan gelen çöl çekirgeleri 25 milyon insanı tehdit ediyor

- Afrika’dan gelen çöl çekirgeleri 25 milyon insanı tehdit ediyor

çöl çekirgeleri

İklim Değişikliği Lyon Klon Gesi Gıda Güvenliği 

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(NAİROBİ) NAİROBİ

- Afrika’da gıda güvenliğini tehdit eden çöl çekirgeleri, 25 milyon insanı tehdit etmeye devam ediyor. Dünya korona virüsle savaşmaya devam ederken, Afrika ve Orta Doğu'da milyonlarca insan sürekli artan çöl çekirgesi istilasıyla karşı karşıya. Çöl çekirgeleri 25 milyon insanın gıda güvenliğini tehlikeye atıyor. Uzmanlar çöl çekirgelerinin, iklim değişikliğinin tetiklediği elverişli üreme koşulları nedeniyle daha önce görülmemiş bir oranda büyüme yeteneğine sahip olduğunu açıkladı.
Kenya, Etiyopya ve Somali'de insanların yaşamlarını mahfeden ve hali hazırda milyonlarca insanın gıda güvenliğini tahrip etmeye hazırlanan çöl çekirgeleri için Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), dünyadaki en yıkıcı zararın olabileceğini açıkladı.
FAO'nun üst düzey çöl çekirgesi uzmanı Keith Cressman, normal şartlarda bu hafta çöl çekirgesi sürülerinin tarihsel olarak azalması gerektiğini söyledi.

Ancak iklim değişikliği yüzünden tersi bir durum olduğunu doğruladı. Çöl çekirgelerinin 25 milyon insanın gıda güvenliğini tehlikeye attığını ifade etti.
FAO yetkilisi çöl çekirgesi popülasyonlarının nemli koşullara tepki olarak genişlemeye başladığını ve bitki örtüsünde bol miktarda alanda gelişmeye devam ettiğini açıkladı.
Suudi Arabistan, Yemen ve Umman bölgesi kuruduğunda çöl çekirgelerinin yok olduğunu belirten Cressman, “Tam kuruma başlayıp, üremenin sona ereceği ortamda bölgeye ikinci bir siklon geldi. Bu da çöl çekirgelerinin istediği koşulların elverişli olmaya devam etmesine ve bir başka nesil üremesine izin verdi. 400 kat üremek yerine 8 bin kat ürediler” dedi.
FAO yetkilisi çekirgeler hakkında “Genellikle bir siklon onlar için yaklaşık altı ay boyunca elverişli koşullar getirir. Daha sonra yaşam alanı kurur. Bu nedenle üreme için uygun değildir. Ölürler. Ancak iklim değişikliğine bağlı siklonların oluşması üremelerine devam etmelerini sağlar” ifadelerini kullandı.
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