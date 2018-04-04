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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Afrika'da su kuyusu açacaklar - ARTVİN

Afrika'da su kuyusu açacaklar - ARTVİN

- Düzenlenen kermes için kurdele kesimi - Kermesin gezilmesi - Artvin İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Latif Yılmaztürk'ün konuşması - Artvin Gençlik Merkezi Müdürü Hayati Güneri'nin konuşmasıAfrika'da su kuyusu açacaklar - Artvin İHH İnsani Yardım Derneği ve Artvin Gençlik Merkezi iş birliğiyle Afrika'da su kuyusu açılması için "Kuyuda bir damla suyun olsun" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında kermes düzenlendi - Kermeste, Artvin Gençlik Merkezi Müdürü Güneri, babasının 4 yıl önce dolandırıcılık yöntemiyle çalınan 4 bin lirasını bağışladıARTVİN (AA) - Artvin İHH İnsani Yardım Derneği ve Artvin Gençlik Merkezi iş birliğiyle Afrika'da su kuyusu açılması amacıyla "Kuyuda bir damla suyun olsun" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında kermes gerçekleştirildi.
Gençlik Merkezi sergi salonundaki kermesin açılışına, Artvin Valisi Ömer Doğanay, Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bahattin Yetim, Artvin Gençlik Merkezi Müdürü Hayati Güneri, Artvin İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Latif Yılmaztürk, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Vali Doğanay, kermesin hayırlı, bereketli olmasını diledi.Yöresel yemeklerin satışının yapıldığı kermes, 6 Nisan Cuma gününe kadar açık kalacak. Artvin İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Yılmaztürk, kermese ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, Afrika'da su sıkıntısı çeken insanların sorunlarına bir nebze de olsa el atmak için "Kuyuda bir damla suyun olsun" sloganıyla kermes düzenlediklerini söyledi.

Elde edilecek gelirle Afrika'da su kuyusu açacaklarını ifade eden Yılmaztürk, "Gençlik Merkezimizle birlikte bu kermesimizi düzenledik. Kermesin dışında da bu amaç doğrultusunda yardım toplayacağız. Kermes bunun sadece bir ayağını oluşturuyor. Katkısı olan herkesten Allah razı olsun." dedi.
Kermese katkıda bulunan Artvin Gençlik Merkezi Müdürü Hayati Güneri ise 2 yıl önce vefat eden babasının yaklaşık 4 yıl önce telefon dolandırıcılarına 4 bin lirasını kaptırdığını belirtti.
Emniyet güçlerinin operasyonlarıyla ilgili kişilerin yakalandığını anlatan Güneri, "Bu paranın geri iadesi konusunda uzlaştırma heyetine gidildi. Biz de kardeşlerimizle bu parayı İHH'ya verip bu su kuyusunda bir katkımız olmasını istedik. Uzlaştırma heyetine bu paranın Artvin İHH İnsani Yardım Derneğine yatırılması karşılığında davadan vazgeçtiğimizi bildirdik. Onlar da bu parayı yatırdı. Dolandırıcıların babamdan aldığı o parayı, bu vesileyle hayırlı bir iş için geri almış olduk." ifadelerini kullandı.

Su Sıkıntısı Bild Akalan Kermes Dolandırıcılık 

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