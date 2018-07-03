Afrika Boynuzu'nun eski dostları yeniden bir araya geliyor - ADDİS ABABA
- Addis Ababa Üniversitesi Hukuk Profesörü Yakub Haile Mariam ile röportajAfrika Boynuzu'nun eski dostları yeniden bir araya geliyor - Birlik Partisi Başkanı Tigistu Awelu: - "Etiyopya, Eritre ile barış yapmak istiyor ve Eritre’nin desteklediği silahlı grupların saldırılarının son bulmasını bekliyor" - "Başbakan Ahmed’in demokratikleşme girişimleri, onu bir kahraman yaptı ancak orduda ve eski düzende dokunulamayan patronları görevden alması düşmanlarının sayısını da artırdı" - Addis Ababa Üniversitesi Hukuk Profesörü Yakub Haile Mariam: - "Uluslararası camia, entelektüeller ve her iki ülkedeki vatandaşlar, kültürel ve tarihi olarak iç içe geçiren halkları ayıran bu çıkmazın artık son bulmasını talep ediyor"ADDİS ABABA (AA) - Afrika Boynuzu’nda uzun yıllardır gerginliklere yol açan Etiyopya ve Eritre arasındaki anlaşmazlık, ortak çabalarla yeniden dostluğa dönüşüyor.Aynı dil, kültür ve dini paylaşan iki ülkenin yakınlaşması, uluslararası kamuoyu ve bölge halkları tarafından büyük memnuniyetle karşılanırken siyasi liderler ve uzmanlar, kalıcı barışın sağlanması için halen engellerin olduğunu düşünüyor.Birlik Partisi Başkanı Tigistu Awelu, AA muhabirine yaptığı açıklamada her ne kadar barış inisiyatifi Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed tarafından duyurulmuş olsa da kararın iktidar koalisyonu Etiyopya Halkları Devrimci Demokratik Cephesi (EPRDF) tarafından alınmış olmasının önemine değindi. - "Başbakan Ahmed'in düşmanları arttı"“Etiyopya, Eritre ile barış yapmak istiyor ve Eritre’nin desteklediği silahlı grupların saldırıların son bulmasını bekliyor.” diyen Awelu, Addis Ababa hükümetinin Eritre’de Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’ın varlığını tehdit olarak algıladığını kaydetti. Barış görüşmelerinde bu kadar hızlı hareket edilmesinin sebeplerinden birinin Körfez ülkelerinin bölgedeki varlığı olabileceğine işaret eden Awelu, krizin çözümü ve kalıcı barışın sağlanması için Başbakan Ahmed’in reform çalışmalarına hız vermesi gerektiğini belirtti. Awelu, "Başbakan Ahmed’in demokratikleşme girişimleri onu bir kahraman yaptı ancak orduda ve eski düzende dokunulamayan patronları görevden alması düşmanlarının sayısını da artırdı." dedi. - "Eritre yaptırımlardan kurtulmak istiyor" Addis Ababa Üniversitesi Hukuk Profesörü Yakub Haile Mariam de barışın uluslararası camia tarafından memnuniyetle karşılandığını, bu yakınlaşmanın Etiyopya’daki siyasi atmosferin değişmesinden kaynaklandığını dile getirdi.Mariam, iki ülke arasındaki "ne savaş ne de barış durumunun" halklar tarafından yıllardır bitirilmesinin istendiğini ifade ederek, "Uluslararası camia, entelektüeller ve he iki ülkedeki vatandaşlar, kültürel ve tarihi olarak iç içe geçiren halkları ayıran bu çıkmazın son bulmasını talep ediyor.” diye konuştu. Mariam, yıllardır BM yaptırımlarına maruz kalan Eritre’nin, Etiyopya ile yapacağı barış sayesinde bunlardan kurtulabileceğini hesap ettiğini belirtti. Mariam, iki ülke arasında sınır gerginliğinin ortak faydalar ölçüsünde çözülebileceğini belirterek, barış sayesinde Etiyopya’nın da farklı bir yolla denize erişim sağlayacağını kaydetti. - İki ülke lideri bir araya gelecekEtiyopya'nın 1998 - 2000 yılları arasında iki ülke arasındaki savaş sonrasında yapılan Cezayir Anlaşması'nı uygulamaya sokacağını duyurmasının ardından Eritre Devlet Başkanı Isaias Afwerki de Etiyopya'ya heyet göndereceğini açıklamıştı.Bu çerçevede geçen ay Eritreli üst düzey bir heyet, ilk kez Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa 'yı ziyaret etmişti. Yapılan görüşmeler sonrasında Başbakan Ahmed, Etiyopya Havayollarının yakın zamanda Eritre'nin liman şehri Massava'ya uçuşlara başlayacağını dile getirmiş ve iki ülke liderlerinin yakın bir tarihte bir araya geleceği açıklamıştı.Eritre'nin 1993 yılında Etiyopya'dan bağımsızlığını kazanması sonrasında iki ülke arasında sınır anlaşmazlıkları yüzünden 1998 - 2000 yıllarında yaşanan savaşta on binlerce insan hayatını kaybetmişti.Cezayir'de Aralık 2000'de iki ülke arasında imzalanan anlaşma sonrasında Etiyopya'nın bazı tartışmalı alanlardan çekilmeyi reddetmesi sonucu iki ülke arasındaki gerginlik devam etmişti.