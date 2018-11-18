Afrika Birliği'nden üye ülkelere mali yaptırım kararı - ADDİS ABABA
: - "11. Afrika Birliği Zirvesi"nden detaylar - Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed'den detaylar - Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame açıklamasıADDIS ABABA (AA) - Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa 'daki Afrika Birliği (AB) binasında düzenlenen 11. Afrika Birliği Olağanüstü Zirvesi, kapanış oturumuyla sona erdi. Afrika Birliği, mali yükümlülüklerini yerine getiremeyen üye devletlere yaptırım uygulama kararı aldı. Oturuma, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed ve Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame de katıldı.