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09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Afganistanlı Türkmen kadın Mevlit Kandili'nde börek dağıttı - KABİL

Afganistanlı Türkmen kadın Mevlit Kandili'nde börek dağıttı - KABİL

- Nuriye Şerifi'nin börekleri hazırlaması - Nuriye Şerifi'nin yaptığı börekleri dağıtması - Nuriye Şerifi ile röportajKABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil 'de zor koşullarda yaşayan Türkmen Nuriye Şerifi, Mevlit Kandili'ni çevresindekilere börek dağıtarak kutladı.Zor koşullarda 3 çocuğuyla yaşam mücadelesi veren Şerifi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mevlit Kandili nedeniyle Afganistan'da herkesin farklı etkinlikler yaptığını söyledi.

İmkanı olmadığı için evindeki malzemelerle börek yaparak komşularına ve sokaktan geçenlere ikram ettiğini ifade eden Şerifi, önemli olanın Hz. Muhammed'e olan sevgiyi göstermek olduğunu belirtti.
Şerifi, ''Bugünün bereket, ülkemize barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum.'' dedi.
Afganistan hükümeti, Mevlit Kandili nedeniyle bugün resmi tatil ilan etti.

Yaşam Mücadelesi Muhabir Başkent Hükümet 

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