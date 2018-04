Afganistan ve Pakistanlı göçmenler Türkiye’ye giriş serüvenini anlattı İzle

-Afgan ve Pakistanlı göçmenler

-göçmenlerin bekleyişi

-ekmek yemeleri

-röportaj

-çimde ve yerde uzanmaları

-Detaylar



( AĞRI -ÖZEL) - Ağrı’ya kaçak göçmenlerin gelişi devam ediyor AĞRI



- Son 1 yıldır yaz kış demeden gece gündüz dağlarda yürüyerek kaçak yollarla Türkiye’ye giriş yapan yüzlerce Afganistan ve Pakistanlı göçmenin umuda yolculuklarının ilk durağı olan Ağrı’ya gelişi devam ediyor. Yaklaşık 25 gün süren yolculuğun ardından Türkiye’ye kaçak yollarla giren göçmenler sınırı nasıl geçtiklerini İHA’ya anlattı. Afganistan ve Pakistan’da yaşanan işsizlik, ekonomik istikrarsızlık ve terör olayları nedeniyle Türkiye ve Avrupa ülkelerinde daha iyi bir hayat kurmak amacıyla yola çıkan ve son bir yıldır sayıları her geçen gür artan kaçak göçmenlerin umuda yolculuğu devam ediyor. Aralarında çocukların ve kadınların da olduğu yaşları 15 ile 30 arasında değişen yüzlerce göçmen çoğu zaman aç ve susuz bir şekilde dağları aşarak 25 gün süren zorlu yolculuğun ardından İran üzerinden kaçak yollarla Türkiye'ye giriyor. Çoğu zaman yüzlerce kilometrelik yolları gece gündüz demeden yürüyen ve insan kaçakçılarına yüzlerce dolar kaptıran göçmenler sınırı kaçak yollarla geçerek Doğubayazıt’tan Ağrı’ya kadar yol kenarında yürüyor. İlk durakları Ağrı otogarı olan kaçak göçmenler, burada günlerce süren bekleyişin ardından çareyi Erzurum’a ve ülkenin farklı illerine gitmekte buluyor. Çoğu zaman umuda yolculukları kamyon kasalarında ya da Erzurum, Van, Sivas gibi illerde hüsrana uğrayan binlerce göçmenin Türkiye’ye kaçak yollarla girişi her geçen gün artarak devam ediyor. Geceleri Ağrı otoparkının içerisinde yerde uyuyan kaçak göçmenler, gündüzleri ise hayırsever vatandaşların yemek yardımıyla ayakta duruyor. Otogar ve çevresi göçmenlerle dolarken, havaların ısınmasıyla birlikte daha fazla göçmenin gelmesinden endişe ediliyor. "4-5 gün boyunca sınır üzerinde yatıyoruz, zaman bulduğumuzda sınırı yürüyerek geçiyoruz" Afganistan’ın Kunduz şehrinden kafile halinde yola çıktıklarını anlatan 29 yaşındaki Mahibullah Abdussamet, günlerce süren yolculuğun ardından Türkiye’ye nasıl giriş yaptıklarını İhlas Haber Ajansı'na anlattı. Ülkelerinde savaş olduğunu ve Türkiye’ye gelene kadar 18 gün yürüdüklerini söyleyen Abdussamet, "Önce Pakistan’a geliyoruz burada 7 gün dağlarda bekliyoruz, aç kalıyoruz kimse ekmek ve su vermiyor. Kendimize dağlarda su bulup içiyoruz, daha sonra 5 gün yürüyüp İran’a geçiyoruz. Buradan da 6-7 gün yürüyerek Türkiye sınırına geliyoruz. Dağ sınırında bekleyerek 3 gün aç kalıyoruz. Biz bir şekilde sınırı geçiyoruz, sınırları akşamları geçiyoruz. Sınırlarda çok fazla asker var kalabalık ama bir şekilde geçiyoruz. 4-5 gün boyunca sınır üzerinde yatıyoruz, zaman bulduğumuzda sınırı yürüyerek geçiyoruz, onlar da bizi kovalıyorlar ama yakalayamıyorlar, sınırı çabuk geçiyoruz. İran’dan sonra buraya kadar yürüyerek geliyoruz" dedi.

Türkiye’ye çalışmak için geldiklerini ve Düzce’ye gitmek istediklerini anlatan Abdussamet, daha öncede bir defa Türkiye’ye geldiğini ve Erzurum’da yakalanarak ülkesine geri gönderildiğini hatırlattı. Türkiye ile İran sınırından her gün yüzlerce göçmenin geçtiğini ve aralarında kadın, çocuk, yaşlı Afganistan ve Pakistan vatandaşının olduğunu dile getiren Abdussamet, "Yolda gelirken çok insanlarla karşılaşıyoruz, onlar da sıkıntılarla karşılaşıp yürüyerek geliyorlar. 2-3 gün akşam yürüyorlar, gündüz yürüyorlar. Çoğu yürüyerek geliyor. Bazı göçmenleri kaçakçılar arabalarıyla götürüyor, bazıları da yürüyerek geliyor. Öyle sıkıntılarla buralara geliyoruz, şimdide biz Düzce’ye gideceğiz bizi götürmüyorlar" ifadelerini kullandı. Sınırı geçerken bir arkadaşının düşerek ayağından yaralandığını ve acı çektiğini vurgulayan Afganistanlı göçmen Abdussamet, günlerdir Ağrı’da olduklarını ve çevrede bulunan vatandaşların kendilerine yemek yardımında bulunduğunu kaydetti.

Çevrede bulunan mahallelerde yaşayan kadınların da her gün öğlen kendilerine çorba ve ekmek verdiğini söyleyen Abdussamet, bu şekilde ayakta durduklarını aktardı. Afganistanlı başka bir göçmen ise, ülkelerinde iş ve para olmadığı için Türkiye’ye gelmek için 24 gündür yürüdüklerini ve İstanbul’a gitmek istediklerini anlattı.