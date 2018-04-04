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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Afganistan ve Pakistan uyruklu 300 kaçak göçmen yakalandı - ERZURUM

Afganistan ve Pakistan uyruklu 300 kaçak göçmen yakalandı - ERZURUM

- Yol kenarında bulunan kaçak göçmenlerden görüntüler - Göçmen çocuklardan detaylar Erzurum 'da 300 kaçak göçmen yakalandı - Kaçak göçmenler, polis merkezlerindeki işlemlerinin ardından Aşkale ilçesindeki Geri Gönderme Merkezine teslim edilecekERZURUM (AA) - Erzurum 'da, Afganistan ve Pakistan uyruklu 300 kaçak göçmen yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kuzey çevreyolu, Nenehatun rampası mevkisi ve şehirlerarası otobüs terminali yakınında kaçak göçmenler olduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.Ekipler, bu bölgelerin yanı sıra gün boyunca kent genelindeki çeşitli adreslerde yaptıkları kontrollerde kaçak olarak yurda giren Afganistan ve Pakistan uyruklu 300 kişiyi yakaladı.Otobüslerle kent merkezindeki Gölbaşı ve Gürcükapı polis merkezlerine götürülen kaçak göçmenlerin işlemlerine başlandı.Kaçak göçmenler, buradaki işlemlerinin ardından Aşkale ilçesindeki Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.İran'dan kaçak olarak Ağrı'ya, buradan da Erzurum 'a geldikleri belirlenen göçmenlerin, batı illerine gitmeyi amaçladığı öğrenildi.

Kaçak Göçmen Otobüs Terminali Kaçak Akalan Şehirlerarası Otobüs 

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