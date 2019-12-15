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15 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Afganistan uyruklu genç av tüfeğiyle vurularak öldürüldü - TOKAT Haberi

Afganistan uyruklu genç av tüfeğiyle vurularak öldürüldü - TOKAT Haberi

- Olay yeri inceleme ekiplerinin arazide Afganistan uyruklu gencin cesedi ve çevresinde inceleme yapması - Ekiplerin Afganistan uyruklu gencin cesedini cenaze aracına taşıması - Ekiplerin alanda delil araması yapmasıAfganistan uyruklu genç av tüfeğiyle vurularak öldürüldüTOKAT (AA) - Tokat 'ın Almus ilçesinde Afganistan uyruklu genç av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.Alınan bilgiye göre, eski Almus mevkisinde silahla vurularak öldürülmüş erkek cesedi görenler durumu polise bildirdi.Bölgeye gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede cesedin Afganistan uyruklu Nizam Nazari'ye (19) ait olduğunu belirledi.Olay yeri incelemesinin ardından Nazari'nin cesedi Almus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Polis ekipleri, Nazari'nin aynı yaştaki ev arkadaşının patronundan kaçmak için para ve araç istediği iddiası üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ev Arkadaşı Cenaze Akalan Cenaze Aracı Polis Ekipleri 

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