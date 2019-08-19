Afganistan uyruklu 73 düzensiz göçmen yakalandı - SAKARYA
- 73 düzensiz göçmen yakalandı - Düzensiz göçmenlerin emniyetten çıkarılışı Sakarya 'da 73 düzensiz göçmen yakalandıSAKARYA (AA) - Sakarya 'da Afganistan uyruklu 73 düzensiz göçmen yakalandı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mevcut güven ve huzur ortamının devamına yönelik çalışma başlattı.Çalışma kapsamında polis ekipleri, yabancı uyruklu şahıslara yönelik denetim ve kontrollerde yurda yasal olmayan yollardan giriş yapan Afganistan uyruklu 73 düzensiz göçmeni yakaladı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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