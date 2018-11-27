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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
'Afganistan reformlarda beklentileri aştı' - CENEVRE

'Afganistan reformlarda beklentileri aştı' - CENEVRE

"Afganistan reformlarda beklentileri aştı" - CENEVRE - UNAMA Özel Temsilci Yardımcısı Lanzer'in açıklaması - Afganistan Konferansı BM Cenevre Ofisi'nde başladı - UNAMA Özel Temsilci Yardımcısı Toby Lanzer: - "(Afganistan'ın) Reform gündeminde, öngörülenden daha hızlı ve daha iyi ilerleme kaydedildi" - "IMF kriterleri sadece karşılanmadı, aşıldı"CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan'ın reform taahhütlerinde "daha hızlı ve daha iyi" ilerleme kaydederek beklentileri aştığını bildirdi.Uluslararası toplumun Afgan halkı ve hükümetiyle dayanışmasını içeren "Afganistan Konferansı" İsviçre 'deki BM Cenevre Ofisi'nde başladı.
Afganistan'daki Birleşmiş Milletler Yardım Misyonunun (UNAMA) Özel Temsilci Yardımcısı Toby Lanzer, konferansa ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Afganistan'da yaşanan kuraklık nedeniyle 3,6 milyon kişinin kıtlık eşiğinde olduğu uyarısında bulundu.Lanzer, Cenevre'deki konferansta insani yardımlar ve ülkede barışın yeniden tesis edilmesi başta olmak üzere Afganistan'a ilişkin tüm konuların masaya yatırılacağını aktardı.Afganistan hükümetinin reformlardaki taahhütlerinde öngörülenden "daha hızlı ve daha iyi ilerleme" kaydettiğinin altını çizen Lanzer, "Uluslararası Para Fonu (IMF) kriterleri sadece karşılanmadı, aşıldı. Fakat güvenlik alanındaki reformlar beklentilerimizin altında kaldı." ifadelerini kullandı.Lanzer, Afganistan'ın en büyük sorununun kuraklık ve güvenlik sorunu olduğuna işaret etti.Brüksel'de 2 yıl önce düzenlenen Afganistan Konferansı'nda 75 ülkenin Kabil yönetimine 2020'ye kadar 15,2 milyar dolar bağış sözü verdiğini anımsatan Lanzer, bu paranın şimdiye kadar yaklaşık yarısının karşılanabildiğini söyledi.

Öte yandan konferansın ilk gününde ülkedeki sorunlara ilişkin açılış konuşmaları ve paneller düzenlenirken, ikinci ve son gününde ise 70'ten fazla ülkeden davet edilen katılımcılarla "Bakanlar Konferansı" yapılacak.Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Afganistan Maliye Bakanı Muhammed Humayun Kaumi ve BM temsilcileri konferansın ardından basın toplantısı yapacak.Konferansta Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın temsil etmesi bekleniyor.

Basın Toplantısı Milyar Dolar İsviçre İnsani Yardım Hükümet 

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