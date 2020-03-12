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12 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Afganistan Hükümeti, Tutuklu Bin 500 Taliban Üyesini Serbest Bırakıyor - Taliban, Sayının 5 Bine Çıkarılmasını İstiyor

Afganistan Hükümeti, Tutuklu Bin 500 Taliban Üyesini Serbest Bırakıyor - Taliban, Sayının 5 Bine Çıkarılmasını İstiyor

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sıddık Sıddıki'nin açıklaması

Çatışma Cezaevleri Müzakere Hükümet Irak 

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( KABİL ) - Afganistan hükümeti, tutuklu bin 500 Taliban üyesini serbest bırakıyor- Taliban, sayının 5 bine çıkarılmasını istiyor KABİL

- Afganistan'da ABD ile Taliban arasında varılan barış anlaşması kapsamında bin 500 tutuklu Taliban üyesinin 14 Mart'ta serbest bırakılacağı açıklandı. Afganistan'da hükümet, ABD ile Taliban arasında varılan barış anlaşması kapsamında cezaevlerinde tutuklu bulunan Taliban üyelerinden bin 500'ünün serbest bırakılacağını açıkladı.
Siyasi müzakereleri başlatma amacıyla hükümet kanadı tarafından atılan bu adım karşısında Taliban tarafı ise görüşmeler başlamadan önce 5 bin mahkumun serbest bırakılmasını istedi. Afgan hükümeti, görüşmeler başlamadan ve mahkumların serbest bırakılmadan şiddetin azaltılması gerektiğini ifade etti.
Bin 500 tutuklu Taliban üyesi 14 Mart'ta serbest Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sıddık Sıddıki, Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Taliban üyelerinden ilk olarak bin 500 mahkumun serbest bırakılması kararını imzaladığını belirtti.
Sıddıki, diğer 3 bin 500 mahkumun ise şartların yerine getirilmesi halinde serbest bırakılacağını ifade etti.
Sıddıki yaptığı açıklamada, "Taliban 5 bin mahkumun bir kerede serbest bırakılmasını istiyor, bu mümkün değil" ifadelerini kullanarak bin 500 mahkumun 14 Mart'ta serbest bırakılacağını açıkladı.
Sıddıki ayrıca, "Eğer bu süreç başarısız olursa sorumlusu Taliban olacak, Afgan hükümeti değil" dedi.
Sıddıki, Taliban ile görüşmelere katılacak müzakere heyetinin kurulmasının, devam eden siyasi istişareler nedeniyle ertelendiğini de bildirdi. Öte yandan ülkenin çeşitli bölgelerinde ABD ile Taliban arasındaki anlaşmaya rağmen çatışmaların devam ettiği belirtildi.
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