Afganistan Hakkında Taşkent Konferansı - Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev - TAŞKENT
- Aile fotoğrafı çekimi - Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in konuşması - Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin konuşması - Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev: - " Özbekistan topraklarında, barış sürecinin herhangi bir aşamasında Afganistan ile Taliban arasında doğrudan müzakerelerin yapılabilmesi için tüm koşulları oluşturmaya hazırız" - Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: - "Afganistan, Orta Asya ve Güney Asya bölgesi arasındaki bir köprüdür. Bundan dolayı ülkedeki güvenlik ve istikrarın sağlanması önemlidir"TAŞKENT (AA) - Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, Afganistan hükümeti ile Taliban arasında doğrudan müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.
Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temsil ettiği "Barış süreci, güvenlik alanında iş birliği ve bölgesel ortaklık" konulu Afganistan Hakkında Taşkent Konferansı'nın açılış konuşmasını yapan Mirziyoyev, Afganistan'ın kalkınması için sorumluluk hissettiklerini belirterek, "Özbek ve Afgan halklarının ezeli dostluk ilişkilerine dayanarak, Özbekistan topraklarında barış sürecinin herhangi bir etabında Afganistan ile Taliban arasında doğrudan müzakerelerin yapılabilmesi için tüm koşulları oluşturmaya hazırız." dedi. Mirziyoyev, 40 yıldan beri Afganistan'da bitmeyen savaş ve çatışmalarda yüzbinlerce sivilin yaşamını yitirdiğini, milyonlarca insanın mülteci olduğunu hatırlatarak, böyle bir ortamda bir neslin yetiştiğini dile getirdi. Mirziyoyev, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki olayların sonucunda Afganistan'daki durumun bir süre uluslararası toplumun dikkatinden kaçmasına rağmen, bu sorunun ciddiyetini kaybetmediğini söyledi.
Mirziyoyev, "Afganistan’ın güvenliği Özbekistan ’ın güvenliğidir, Orta Asya ve Güney Asya bölgelerindeki kalkınma ve güvenliğin güvencesidir. Uluslararası terör örgütlerinin Afganistan'ı kendi yuvalarına dönüştürmelerine müsaade edilemez." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Mirziyoyev şöyle devam etti:"Afgan sorununu barışçıl yolla çözümüne yönelik esas ilkelerin hazırlanması konusunda uzlaşma sağlanması, Afganistan hükümeti ile silahlı muhalefet arasında müzakereleri başlatma mekanizmasının oluşturulması, Afganistan'daki ulusal uzlaşma sürecine uluslararası toplum tarafından destek verilmesine yönelik yol haritasının oluşturulması ve ilgili tüm dış güçlerin silahlı muhalefetten, Afganistan hükümeti ile müzakereler masasına oturmasını ve çatışmalara son vermesini talep etmesi gerekiyor."Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani de, Afganistan'ın Orta Asya'nın ayrılmaz bir parçası olduğunu kaydederek, ülkesi üzerinden kuzeyden güneye, doğudan batıya en kısa yolla ulaşımın mümkün olduğunu belirtti. Gani, Afganistan’ın Orta Asya ve Güney Asya bölgesi arasındaki bir köprü olduğunu dile getirerek, bundan dolayı ülkesindeki güvenlik ve istikrarın sağlanmasının önemini vurguladı.Gani, Afganistan'da bu ve gelecek yıl parlamento ve cumhurbaşkanı seçimlerinin yapılacağını anımsatarak, bu çerçevede uluslararası toplumun Afganistan'daki barış sürecinin sağlanmasına vereceği desteğin önemine değindi.Konferansa BM Afganistan Özel Temsilcisi Tadamiti Yamamoto, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Asif, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Tomas Shannon, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Aragçi, Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov, Tacikistan Dışişleri Bakanı Siraciddin Aslov, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Erlan Abdıldayev, Türkmenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vepa Haciyev'in yanı sıra Avrupa ve Arap ülkelerinden temsilciler katıldı.