Afganistan Hakkında Taşkent Konferansı - Mogherini - TAŞKENT
- AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini'nin konuşmasıAfganistan Hakkında Taşkent Konferansı - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: - "Afganistan’daki sorun güçle çözülemez. Sadece Afgan hükümeti ile Taliban arasındaki yapıcı bir diyaloğun başlatılmasıyla gerçek barış ve istikrara kavuşmak mümkün" - AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini: - "Geçen ay Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Afganistan'daki barış sürecine katılmaya başlamak için Taliban'a cesur ve somut bir teklifte bulundu. Bu barış için eşi görülmemiş bir fırsattır"TAŞKENT (AA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan hükümeti ile Taliban arasında doğrudan diyaloğun başlatılmadan bu ülkede gerçek bir barışa ulaşmanın imkansız olduğunu vurguladı.“Barış süreci, güvenlik alanında iş birliği ve bölgesel ortaklık” konulu Afganistan Hakkında Taşkent Konferansı'nda konuşan Lavrov, "Afganistan’daki sorun güçle çözülemez. Sadece Afgan hükümeti ile Taliban arasındaki yapıcı bir diyaloğun başlatılmasıyla gerçek barış ve istikrara kavuşmak mümkün.” dedi. Lavrov, Rusya’nın bölgede müttefikler ve benzer düşünen taraflarla daha yakın bir işbirliği kurmaya hazır olduğunu vurgularken, Afganistan sorununun bölgesel önemi hakkında artan anlayışı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Orta Asya’nın beş ülkesi arasındaki ilişkilerin son yıllarda olumlu dinamizm kazanmasından memnuniyet duyduğunu belirten Lavrov, Afganistan'da ulusal uzlaşıya yönelik de koordineli bir yardım sağlanması konusunda koşulların oluştuğunu kaydetti. - AB Temsilcisi MogheriniAB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani tarafından Taliban’a götürülen uzlaşma teklifini takdir ettiklerini belirtti. Mogherini, "Geçen ay Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Afganistan'daki barış sürecine katılmaya başlamak için Taliban'a cesur ve somut bir teklifte bulundu. Bu, barış için eşi görülmemiş bir fırsattır.” dedi. Mogherini ayrıca AB ve uluslararası toplumun ülkede barış sürecinin oluşturulmasında Afgan makamlarına destek vermesi gerektiğine dikkati çekti.