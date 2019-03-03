Afganistan'dan UNRWA'ya 1 milyon dolarlık yardım - UNRWA Genel Komiseri Krahenbühl - İSTANBUL
- UNRWA Genel Komiseri Pierre Krahenbühl'in açıklamaları İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler İçin Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Pierre Krahenbühl, Afganistan'ın UNRWA'ya bu zor dönemde çok önemli bir katkıda bulunduğunu, Filistinlilerin umutsuzluk içinde olduğunu, çok ciddi acılar çektiğini, önemli ihtiyaçları bulunduğunu söyledi.
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