Afganistan'dan UNRWA'ya 1 milyon dolarlık yardım - Filistin Dışişleri Bakanı Malki - İSTANBUL
- Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki'nin açıklamaları İSTANBUL - Avrupa Ülkelerinde Görevli Filistin Büyükelçileri İstişare Toplantısı İstanbul ’da yapıldı. Toplantı kapsamında, Afganistan tarafından toplanan 1 Milyon Dolarlık yardım çeki, BM Yakındoğu Filistin Mültecilerine Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Pierre Krahenbühl’e teslim edildi. Törende Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki, bir konuşma yaptı.
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