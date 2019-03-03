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03 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Afganistan'dan UNRWA'ya 1 milyon dolarlık yardım - Filistin Dışişleri Bakanı Malki - İSTANBUL

Afganistan'dan UNRWA'ya 1 milyon dolarlık yardım - Filistin Dışişleri Bakanı Malki - İSTANBUL

- Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki'nin açıklamaları İSTANBUL - Avrupa Ülkelerinde Görevli Filistin Büyükelçileri İstişare Toplantısı İstanbul ’da yapıldı. Toplantı kapsamında, Afganistan tarafından toplanan 1 Milyon Dolarlık yardım çeki, BM Yakındoğu Filistin Mültecilerine Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Pierre Krahenbühl’e teslim edildi. Törende Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki, bir konuşma yaptı.

Lyon 

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