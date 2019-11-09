Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Afganistan'daki Türk okulunda Mevlit Kandili kutlandı - KABİL

Afganistan'daki Türk okulunda Mevlit Kandili kutlandı - KABİL

- Törenden görüntüler - Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Afganistan Ülke Direktörü Şakir Voyvot'un konuşması - Çocukların gösterilerinden görüntülerKABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil 'deki Afgan - Türk Maarif Okulları Uluslararası Kabil Ana Okulu'nda Mevlit Kandili dolayısıyla tören düzenlendi.
Öğrenci velileri, öğretmen ve öğrencilerin katıldığı tören, Kuran - ı Kerim tilavetinin ardından iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.
Törende konuşan Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Afganistan Ülke Direktörü Şakir Voyvot, Hz. Muhammed'in hayatının herkes için en iyi örnek olduğunu, bugün 50'den fazla ülkede faaliyet gösteren 300 üzerindeki okulda benzer programların aynı heyecanla düzenlendiğini söyledi.

Voyvot, Maarif Okullarında Hz. Muhammed'i seven ve onun dünyaya yaydığı barış ve huzur mesajını almış, hayatına yansıtan bireylerin yetiştiğini belirtti.
Afgan - Türk Maarif Okulları Kabil Uluslararası Erkek Lisesi Müdürü Taner Aydın da ''Peygamber efendimiz bizlere verdiği mesajla dünyaya güzel ahlakı yaydı, yaratıcımıza, efendimize, ailemize, kendimize, insanlara, diğer inançlara, devletimize ve milletimize karşı nasıl saygılı olmamız gerektiğini öğretti.'' dedi.
İnsanlığın Hz. Muhammed'i daha iyi anlayarak dünyanın aradığı barış ve huzur iklimine kavuşabileceğini dile getiren Aydın, Afgan - Türk Uluslararası Okulu olarak bunun gayreti içinde olduklarını kaydetti.
Tören, ana okulu öğrencilerinin hazırladığı ilahi, şiir, naat, hadis - i şerif ve drama sunumlarıyla sona erdi.

Öğretmen Başkent Kullar Öğrenciler Rektör 

loading...
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı