Afganistan'daki sığınmacı kampında zor şartlarda ramazan - CÜZCAN
- Sığınmacı kampından görüntüler Afganistan 'daki sığınmacı kampında zor şartlarda ramazan - Faryab vilayetindeki çatışmalardan kaçarak ailesiyle Cüzcan'daki kampa sığınan Gulam Destegir: - "Ramazan ayı olmasına rağmen bizlere doğru düzgün yardım yapılmıyor, bu nedenle çoğu zaman orucu sadece kuru ekmekle tutuyoruz" - Kampa sığınanlardan Sadia Devletabadi: - "İftarda sadece su ve hurma ile orucumuzu açıyoruz"KABİL (AA) - SAYED KHODABERDİ SADAT - Afganistan 'da iç savaş nedeniyle evlerini terk edip ülkenin kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde kampa sığınanlar, ramazanı zor şartlarda geçiriyor.Cüzcan'ın merkezine sadece birkaç yüz metre uzaklıktaki sığınmacı kampında, zor şartlarda yaşam mücadelesi veren sığınmacılar, hayırseverlerin desteğiyle hayata tutunuyor.Sığınmacılar, hava sıcaklığının 43 derecelere yükseldiği kentte, aileleriyle kurdukları küçük derme çatma çadırlarda ramazanı idrak etmeye çalışıyor.Faryab vilayetindeki çatışmalardan kaçarak ailesiyle Cüzcan'daki sığınmacı kampına sığınan Gulam Destegir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 buçuk ay önce Taliban örgütünün saldırısının ardından evlerini terk ederek kampa geldiklerini söyledi.
Hava sıcaklığının yüksek seyrettiği vilayette derme çatma çadırlarda zorlandıklarını belirten Destegir, temiz içme su ve yiyecek bulmakta zorlandıklarını dile getirdi.Destegir, ''Ramazan ayı olmasına rağmen bizlere doğru düzgün yardım yapılmıyor, bu nedenle çoğu zaman orucu sadece kuru ekmekle tutuyoruz.'' diye konuştu. Çocuklarının eğitim alamadığını da vurgulayan Destegir, havanın daha da ısınmasıyla bulaşıcı hastalıklara yakalanmaktan korktuklarını ifade etti. - İftarda su ve hurmaMülteci kampına sığınanlardan Sadia Devletabadi de neredeyse hiç yiyecek bulamadıklarını, düzgün beslenemediği için çok sık hastalandıklarını aktardı.Devletabadi, Faryab'ın Devlet Abad ilçesinde yaşanan çatışmalar nedeniyle evlerinden hiçbir şey alamadan kampa sığındıklarını belirtti. Hayırseverlerden gelecek yardımları beklediklerini dile getiren Devletabadi, ''İftarda sadece su ve hurma ile oruçlarımızı açıyoruz.'' dedi. Cüzcan Geçmenler İl Müdürlüğünün rakamlarına göre, geçen yıldan bu yana Cüzcan vilayetindeki mülteci kamplarına, komşu illerden 11 bin 314 aile sığındı. - Ülkede mültecilerin durumu Afganistan Göçmenler Bakanlığının kayıtlarına göre, 2018'de şiddet olayları nedeniyle 132 bin kişi mülteci durumuna düştü. 2016'da 1 milyon olan ülke içinde yer değiştirmek zorunda kalanların sayısı 2018 sonunda 2 milyonu aştı.Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin 2018 verilerine göre de savaştan doğrudan etkilenen mültecilerin sayısı 2 milyonun üzerinde.Afgan hükümeti, ülke içindeki sığınmacıların durumuyla ilgileneceğini söylese de çok sayıda kişinin barınak, gıda ve su gereksinimleri karşılanamıyor.Kamplardaki durumun son yıllarda giderek kötüleştiği, temel ihtiyaçlara yönelik yardımın azaldığı görülüyor.Kamplarda kalanların çoğunluğunun temel sağlık hizmetlerine erişimi yok. Birçok çocuk da eğitim alamıyor.
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