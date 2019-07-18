- Afganistan’daki Saldırıyı Taliban Üstlendi

- Afganistan’ın güneyindeki Kandahar vilayetindeki Emniyet Müdürlüğüne gerçekleştirilen saldırıyı Taliban üstelendi. Saldırıda 2 kişi öldü, 26 kişi yaralandı. Taliban, Afganistan’ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Emniyet Müdürlüğüne bomba yüklü bir araçla saldırı düzenledi. Olayda 2 kişinin öldüğü 26 kişinin yaralandığı belirtildi. 30 Haziran’da Taliban yine bomba yüklü araçlarla düzenlediği saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti.
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