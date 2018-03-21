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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- Afganistan’daki Saldırıda Ölü Sayısı 29’a Yükseldi

- Afganistan’daki Saldırıda Ölü Sayısı 29’a Yükseldi

Olay yeri görüntüsü

( KABİL ) - Afganistan’daki saldırıda ölü sayısı 29’a yükseldi KABİL

Başkent Saldırı 


- Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir Şii türbesi yakınlarında düzenlenen intihar saldırısında ölenlerin sayısı 29'a yükseldi. Afganistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, başkent Kabil'in batısında Şiilere ait türbe yakınlarında intihar saldırısı düzenlendiği belirtildi. Afganistan Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklamada, Karte Sakhi türbesi yakınlarında düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısının 29’a yükseldiği ve yaralı sayısının 59 olduğu ifade edildi. Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Necib Daniş konuya ilişkin yaptığı açıklamada, güvenlik görevlilerinin olay yerine geldiğini, tüm kayıpların Nevruz’u kutlamak toplanan gençlerden oluştuğunu ifade etti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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