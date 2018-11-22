- Afganistan’daki Patlamanın Görüntüleri Ortaya Çıktı İzle

-olay sonrası salonun görüntüsü



( KABİL ) - Afganistan’daki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı KABİL



- Afganistan’ın başkenti Kabil’de 2 gün önce 55 kişinin hayatını kaybettiği intihar saldırısının görüntüleri ortaya çıktı. Afganistan’ın başkenti Kabil’de Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV) doğum günü münasebetiyle bir düğün salonunda düzenlenen program sırasında 2 gün önce intihar saldırısı düzenlenmişti. Uranus düğün salonunda meydana gelen patlamada 54 kişi hayatını kaybetmiş 94 kişi de yaralanmıştı. Saldırı anının kamera kayıtlarında, Kuran-ı Kerim okunduğu sırada canlı bombanın kendisini patlattığı ve insanların korkuyla salondan kaçtığı görülüyor. Afganistan’da son zamanlarda din adamlarını hedef alan Taliban, saldırıyla bağlantısı olmadığını açıklamıştı.

