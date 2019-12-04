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04 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Afganistan’da yardım kuruluşunun aracına saldırı: 6 ölü

- Afganistan’da yardım kuruluşunun aracına saldırı: 6 ölü

Saldırı sonrası görüntü

Hastane Tarım Silahlı Saldırı Saldırı 

-Ölen Japonun hastaneye getirilmesi
-Detay

(CELALABAD) CELALABAD

- Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde bir yardım kuruluşunun aracına düzenlenen silahlı saldırıda, 1'i Japon 6 kişi hayatını kaybetti. Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetindeki Celalabad kentinde, bir yardım kuruluşuna ait araca silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda 1'i Japon 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Nangarhar Valiliği Sözcüsü Attahullah Khogyani, silahlı saldırının sabah saatlerinde yardım kuruluşu aracının geçişi sırasında meydana geldiğini, saldırı anında yoldan geçenlerin zarar görmediğini söyledi.

Khogyani, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.
Yerel kaynaklar saldırıya uğrayan aracın, bölgede tarım ve su projeleri yürüten Japonya'nın Peace Medical Service (PMS) yardım kuruluşuna ait olduğunu açıkladı.
Salı günü, Kabil'in doğusunda bir araca yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda, 2 ulusal istihbarat teşkilatı çalışanı ölmüş ve 3 kişi de yaralanmıştı.
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