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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
- Afganistan’da TV otobüsüne saldırı: 2 ölü

- Afganistan’da TV otobüsüne saldırı: 2 ölü

saldırının olduğu yer

( KABİL ) KABİL

Televizyon Bombalı Saldırı Başkent Terör Örgütü Saldırı 


- Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir özel televizyonun yayın aracına yapılan saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kabil’de yerel saat ile 17.30’da Khurshid Televizyonu’na düzenlenen bombalı saldırı sonucu 2 kişinin öldü, 2 kişi de yaralandı. Saldırı sonrası İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi tarafından yapılan açıklamada, ölü ve yaralı sayısı doğrulanırken saldırının otobüse yapıştırılan bir bombanın infilak etmesi sonucu gerçekleştiği aktarıldı. Saldırıyı henüz hiçbir terör örgütü üstlenmedi.
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