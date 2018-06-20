-İdris röp.

-Hacı cemil röp

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( KABİL ) - Afganistan’da seçmen kayıtları sürüyor KABİL



- Afganistan’da meclis seçimleri için yapılan kayıt işlemlerinin sona ermesine 15 gün kaldı. Afganistan’da meclis seçimleri için Nisan ayının 14’ünde başlayan kayıt işlemleri katılımın düşük olması nedeniyle bir ay daha uzatılmıştı. Seçimler için kayıt işlemlerinin tamamlanmasına son 15 gün kalırken, kasabalarda işlemler devam ediyor. Afganistan Seçimler Komisyonu, seçmen kaydının 6 milyonu aştığını açıkladı.

Başkent Kabil’in 22. bölgesindeki kayıt merkezinde günlük 30’a yakın kişi kayıt işlemi yaptırıyor. İdris adlı kayıt bölgesi sorumlusu, “Şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Güvenliğimiz de sorun yok” dedi.

İsim kaydı yaptıran seçmen Hacı Cemil ise, “Korksak ve katılmasak, dürüst, sadık ve hizmet eden adayları başa getiremeyiz. Dolayısıyla katılmamız şart” diye konuştu.



