- Afganistan'da Otobüs Kazası: 3 Ölü, 40 Yaralı



- Afganistan'ın Kandahar şehrinde dün bir otobüsün ters yönden gelen bir kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Afganistan'ın güneyinde bulunan Kandahar şehrine bağlı Daman ilçesinde dün meydana gelen otobüs kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi ise yaralandı. Kahdahar polisi, kazanın yolcu otobüsünün ters yönden gelen bir kamyonla çarpışması sonucu meydana geldiğini söyledi.



Kandahar İl Sağlık Müdürü Qayum Pukhla, kadın ve çocukların da bulunduğu üç cesedin ve aralarında durumu kritik olanların bulunduğu 40 yaralının hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

