Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- Afganistan'da Otobüs Kazası: 3 Ölü, 40 Yaralı

- Afganistan'da Otobüs Kazası: 3 Ölü, 40 Yaralı

Kaza sonrası görüntüler

( KANDAHAR ) - Afganistan'da otobüs kazası: 3 ölü, 40 yaralı KANDAHAR

Polis Hastane Otobüs Kazası Bild Yolcu Otobüsü 


- Afganistan'ın Kandahar şehrinde dün bir otobüsün ters yönden gelen bir kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Afganistan'ın güneyinde bulunan Kandahar şehrine bağlı Daman ilçesinde dün meydana gelen otobüs kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi ise yaralandı. Kahdahar polisi, kazanın yolcu otobüsünün ters yönden gelen bir kamyonla çarpışması sonucu meydana geldiğini söyledi.

Kandahar İl Sağlık Müdürü Qayum Pukhla, kadın ve çocukların da bulunduğu üç cesedin ve aralarında durumu kritik olanların bulunduğu 40 yaralının hastaneye kaldırıldığını bildirdi.
İlgili Foto Galeriler
Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölüAnkara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölü
Ankara'da feci kaza! Can pazarı yaşandı...Ankara'da feci kaza! Can pazarı yaşandı...
Yolcu otobüsü üst geçitten düştü: 48 yaralıYolcu otobüsü üst geçitten düştü: 48 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı