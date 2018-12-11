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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
- Afganistan'da İntihar Saldırısında Ölenlerin Sayısı 12'ye Çıktı

- Afganistan'da İntihar Saldırısında Ölenlerin Sayısı 12'ye Çıktı

Olay yeri görüntüleri

İntihar Görgü Tanığı Özel Kuvvet Güvenlik Görevlisi Saldırı 

-Muhibullah adlı Afgan vatandaşı röp
-İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Necibullah Daniş röp

( KABİL ) - Afganistan'da intihar saldırısında ölenlerin sayısı 12'ye çıktı KABİL

- Afganistan'ın başkenti Kabil'de istihbarat servis ekibine gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye çıktı. Afgan istihbaratının özel kuvvet birimi, başkent Kabil’in batısında bulunan Paghman ilçesine yönelik operasyon düzenledikten sonra merkeze dönerken saldırıya uğradı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye çıktı. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Necibullah Daniş yaptığı açıklamada, saldırıda 4 güvenlik görevlisi ve 8 sivilin hayatını kaybettiğini, 6 güvenlik görevlisi ve 3 sivilin ise yaralandığını açıkladı.
Necibullah Daniş İHA’ya yaptığı açıklamada ise, "Saat 09.00 sularında Kabil şehrinin Paghman ilçesinde bir patlama gerçekleşti. İntihar saldırganı kendisini özel kuvvet biriminin konvoyu arkasında patlattı. 4 güvenlik görevlisi ve 8 sivil hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin arasında iki kadın ve iki çocuk bulunuyor. Saldırıda 6 asker 3 sivil yaralandı. Olay yerinde inceleme ve araştırma devam ediyor" dedi.
Olayda görgü tanığı olan Muhibullah adlı Afgan vatandaşı, "Dükkanda otururken bir patlama oldu. Bir baktım dükkanda her şey kırılmış. Daha sonra olay yerine gittik ama görevlilerin engeli ile karşılaştık" açıklamasında bulundu. Saldırının sorumluluğunu Taliban üstlendi.
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