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11 Şubat 2020 Salı günü yayınlandı
- Afganistan’da intihar saldırısı: 5 ölü

- Afganistan’da intihar saldırısı: 5 ölü

olay sonrası detay

( KABİL ) KABİL

Bild Başkent Saldırı Canlı Bomba 


- Afganistan’ın başkenti Kabil’de meydana gelen intihar saldırısı sonucu 4 asker ve 1 sivil hayatını kaybetti. Afganistan Savunma Bakanlığı, başkent Kabil’de bulunan Marşal Fehim Ordu Akademisi yakınlarında bir canlı bombanın kendini patlattığını bildirdi. Yerel saatle 06.50 sularında meydana gelen patlamada 4 asker ve 1 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı. Afganistan İçişleri Bakanlığı ise 12 kişinin yaralandığını duyurdu.
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