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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
- Afganistan'da bombalı araç saldırında bilanço artıyor

- Afganistan'da bombalı araç saldırında bilanço artıyor

Yıkılan hastaneden görüntü

Hastane İstihbarat Merkezi Hükümet Saldırı Bombalı Araç 

-Enkazdan görüntü
-Detay
-Hasar alan araçlar
-Bir bebeğin araca taşınması
-Yaralıların hastaneye taşınması
-Yaralılara müdahale
-Detay

( KABİL ) KABİL

- Afganistan'da bomba yüklü araçla dün düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 20’ye yükseldi. Afganistan'ın güneyindeki Zabul kentinin şehir merkezinde bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlenmişti. Bir hastanenin hedef aldığını saldırıda bilanço artıyor. Yerel hükümet yetkilisi Gul Islam Sayal ölü sayısının 20’ye yükseldiğini ifade ederek 93 kişinin de yaralandığını dile getirdi. Saldırganların bir sivil hastaneyi hedef aldıklarını sözlerine ekleyen Sayal, hayatını kaybedenler arasında çocukların da olduğunu dile getirdi. Saldırıyı üstlenen Taliban, hedefin il istihbarat merkezi olduğunu açıklamıştı.
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