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19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı - KALAT Haberi

Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı - KALAT Haberi

- Olay yerinden detaylar - Güvenlik önlemi detaylarıKABİL (AA) - Afganistan 'ın Zabul vilayetinin merkezi Kalat şehrindeki İstihbarat binası önünde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 7 kişi öldü, 93 kişi yaralandı.Emniyet yetkilileri, saldırının gerçekleştirildiği bölgenin yakınında Zabul İl Hastanesinin bulunduğunu, hasta ve yakınları arasında da yaralananlar olduğunu açıkladı.
Zabul Valiliği Sözcüsü Gül İslam Siyal, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırıda 7 kişinin öldüğünü, 93 kişinin yaralandığını bildirdi.Saldırıda ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi.Söz konusu saldırıyı Taliban üstlendi.

Bild İslam İstihbarat Saldırı 

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