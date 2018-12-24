-Saber Mohammadi röp



( KABİL ) - Afganistan’da bomba yüklü araçla saldırı KABİL



- Afganistan’ın başkenti Kabil’de Bayındırlık Bakanlığı yakınlarında kimliği belirsiz saldırganlarca bomba yüklü araç patlatılarak saldırı gerçekleştirildi.

Olayda can kaybı yaşanmadı. Afganistan İçişleri Bakanlığı, başkent Kabil’de bulunan Bayındırlık Bakanlığı binasının yakınlarında yerel saatle 03.00 civarında bomba yüklü bir aracın patlatıldığını bildirdi. Patlamanın ardından silah seslerinin duyulduğu bölgede ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz saldırganlar Bayındırlık Bakanlığı binasına girerek bakanlığın personelini rehin alarak etrafa roket ve kurşun yağdırdı. Afgan güvenlik güçleri tarafından binanın etrafı güvenlik çemberine alındı. İçişleri Bakanı Sözcüsü Nahat Rahimi, olayı teyit ederek, bakanlıktaki 200 personelin kurtarıldığını ancak birkaç kişinin saldırganlar tarafından rehin tutulduğunu kaydetti.

Rahimi, 4 yaralının da hastaneye gönderildiğini belirtti.

Olayın görgü tanıklarından Saber Mohammadi, "İntihar saldırganları buraya girdiler ama sayıları belli değil ve çatışmada hala devam ediyor” diye konuştu.



