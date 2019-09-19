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19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Afganistan'da Bomba Yüklü Araçla Saldırı: 15 Ölü İzle

- Afganistan'da Bomba Yüklü Araçla Saldırı: 15 Ölü İzle

yaralıların götürülmesi

Polis Hastane İstihbarat Merkezi Saldırı 

-bebeğin saldırıdan kurtulmadı
-detay

( KABİL ) - Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 15 ölü KABİL

- Afganistan'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti, 66 kişi yaralandı. Afganistan'ın güneyindeki Zabul kentinin şehir merkezinde bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendi.
Saldırıda hastanenin hedef alındığı, 2’si polis olmak üzere 15 kişinin hayatını kaybettiği, kadın ve çocuklar dahil 66 kişinin yaralandığı aktarıldı. Vali Yardımcısı Muallim Tawab yaptığı açıklamada, “Patlamanın olduğu noktaya yakın il hastanesindeki hastalar ve doktorlar yaralandı" dedi.
Vali yardımcısı, yaralıların çoğunun ambulanslarla Kandahar’a gönderildiğini söyledi.

Saldırıyı üstlenen Taliban, hedefin il istihbarat merkezi olduğunu açıkladı.
Saldırı sonucu bir bebeği yaralılar arasında bulduğunu söyleyen polis, "Bebeği cesetler ve yaralılar arasında buldum" ifadelerini kullandı.
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