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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Afganistan’da Bağımsızlığın 100. Yıl Dönümünde 9 Patlama

- Afganistan’da Bağımsızlığın 100. Yıl Dönümünde 9 Patlama

Celalabad'daki patlamaların yaşandığı bir nokta

( KABİL ) - Afganistan’da bağımsızlığın 100. yıl dönümünde 9 patlama KABİL

İngiltere Bağımsızlık Günü Bağımsızlık Saldırı Kanlı Saldırı 


- Afganistan’ın bağımsızlığının 100. yıl dönümünde Celalabad kentinde 9 farklı noktada meydana gelen patlamalarda 66 kişi yaralandı. Afganistan bağımsızlık günü kutlamalarının yapıldığı Celalabad kentinde peş peşe meydana gelen 4 patlamanın ardından, 5 farklı noktada daha patlama olduğu belirtildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, patlamalarda yaralananların sayısının 66’ya yükseldiği ifade edildi. Afganistan’ın başkenti Kabil’de cuma günü bir düğün salonunda düzenlenen intihar saldırısında ise 63 kişi hayatını kaybetmiş, 182 kişi yaralanmıştı. Afganistan’ın İngiltere'den 19 Ağustos 1919'da bağımsızlığını kazanmasının 100. yıl kutlamaları, kanlı saldırının ardından ertelenmişti.
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